Falsche Polizisten erbeuten Goldmünzen – zwei Tatverdächtige festgenommen

Zwei mutmaßliche Trickbetrüger sind nach einem Betrugsfall in Gaimersheim festgenommen worden. Die Tat ereignete sich am Freitag, dem 25. Juli – der Schaden in Gaimersheim beträgt rund 5.000 Euro – insgesamt erbeuteten die Täter über 100.000 Euro in weiteren Fällen.

Rentner in Gaimersheim wird um Goldmünzen betrogen – Ehefrau reagiert richtig

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord mitteilt, wurde ein 82-jähriger Gaimersheimer von einer angeblichen Polizeibeamtin angerufen. Sie behauptete, durch eine Aussage eines Bandenmitglieds erfahren zu haben, dass der Mann Goldmünzen zu Hause aufbewahrt. Als der Rentner dies bestätigte, übergab sie das Gespräch an einen angeblichen Kriminalbeamten. Dieser kündigte an, ein Kollege werde die Münzen persönlich begutachten. Der Täter erschien, ließ sich die Münzen zeigen und verschwand wenig später – angeblich, um sie zu fotografieren. Die Ehefrau des Opfers schöpfte Verdacht und verständigte die echte Polizeiinspektion Ingolstadt.

Gaimersheim bei Ingolstadt: Zwei Festnahmen nach Betrug mit falschen Polizisten

Durch Hinweise aus der Nachbarschaft geriet ein verdächtiges Auto ins Visier der Kriminalpolizei. Das Mietfahrzeug wurde bei der Rückgabe am 28. Juli überprüft – dabei nahmen Beamte einen 41-jährigen türkischen Staatsbürger aus Bielefeld fest. Er soll auch an einem ähnlichen Fall in Nürnberg beteiligt gewesen sein – dort beläuft sich der Schaden auf über 100.000 Euro. Ein weiterer Tatverdächtiger, ein 17-jähriger Deutscher aus Bielefeld, wurde am 31. Juli festgenommen. Gegen beide Männer wurde laut Polizei inzwischen ein Haftbefehl erlassen. (AZ)