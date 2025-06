Abkühlung an heißen (Schloßfest-)Tagen: Stadt Neuburg erinnert an Trinkbrunnen

Der Wetterbericht kündigt für das anstehende Schloßfest teils hohe Temperaturen an und so braucht es natürlich auch Abkühlung. Die Zehrstätten in der Oberen Altstadt bieten ausreichend kühle Getränke, aber auch zu den Begleitveranstaltungen wie zum Beispiel Einzug und Umzug in der Unteren Stadt gibt es Erfrischungsmöglichkeiten. In diesem Zusammenhang erinnert Oberbürgermeister Bernhard Gmehling per Pressemitteilung an die zwei städtischen Trinkbrunnen in der zentralen Innenstadt.

Trinkwasserbrunnen in der Neuburger Innenstadt

Seit genau drei Jahren gibt es am sogenannten Nassler-Vorplatz zwischen Schrannen- und Spitalplatz sowie in der Hertleinkurve am Donaukai jeweils eine Trinkwasser-Stele. Hier kann per einfachem Knopfdruck kostenfrei frisches Trinkwasser entnommen werden. „Unser Hitzeschutz-Angebot ist für jeden frei zugänglich und bewusst kostenfrei“, betont OB Gmehling und ergänzt: „Mir war es wichtig, gerade im Rahmen des Schloßfestes mal wieder auf die beiden Anlagen aufmerksam zu machen und rate zur regen Nutzung.“ (AZ)