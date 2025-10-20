Icon Menü
Trugenhofen feiert 80. Geburtstag von Notburga Ries mit Ur-Urenkel

Trugenhofen

Familienglück pur: Wie Notburga Ries zu ihrem 80. Geburtstag Ur-Uroma wird

Notburga Ries aus Trugenhofen feiert ihren runden Geburtstag und die Geburt ihres Ur-Urenkels. Zum Geburtstag gab es von ihrem Mann 80 rote Rosen.
Von Manfred Dittenhofer
    • |
    • |
    • |
    Notburga Ries hält das schönste Geburtstagsgeschenk auf dem Arm: Timo, ihren Ur-Urenkel. Und Ur-Uropa Karl-Heinz Ries freut sich natürlich ebenso.
    Notburga Ries hält das schönste Geburtstagsgeschenk auf dem Arm: Timo, ihren Ur-Urenkel. Und Ur-Uropa Karl-Heinz Ries freut sich natürlich ebenso. Foto: Manfred Dittenhofer

    Das schönste Geschenk heißt Timo und wurde am 27. September geboren. Timo macht das Geburtstagskind zur Ur-Uroma. Notburga Ries feierte im Rennertshofener Ortsteil Trugenhofen ihren 80. Geburtstag und konnte vier Generationen begrüßen. Notburga Ries ist vor 80 Jahren in Trugenhofen geboren, dort aufgewachsen und wohnt noch heute dort. Der Ort und auch die Menschen hätten sich verändert, so erinnert sich die Seniorin. Als sie in die Volksschule ging, hatte sie nicht weit, denn Trugenhofen hatte noch eine eigene Schule. Nach den acht Jahren in der Trugenhofener Schule wechselte sie an die Wirtschaftsschule nach Neuburg. Anschließend arbeitete sie in einer Neuburger Bäckerei. 1963 lernte sie vor dem Neuburger Kino ihren heutigen Ehemann Karl-Heinz kennen. Bereits zwei Jahre später läuteten für die beiden die Hochzeitsglocken.

    Karl-Heinz Ries überrascht seine Frau mit 80 Rosen zum Ehrentag

    Zum 80. Geburtstag schenkte ihr Karl-Heinz 80 Rosen. Notburga Ries liebt Blumen und ihren großen Garten. Dort blüht von Frühjahr bis Herbst immer irgendetwas. Zusammen mit ihrem Mann lässt sie es inzwischen etwas ruhiger angehen. Früher sind die beiden gerne gereist. Heute genießen sie ihren großen Garten und die Nähe ihrer Familie in Trugenhofen. Und auch die aktiven Zeiten im Schützenverein sind vorbei. Aber sie sind dort gern gesehene Gäste. Schließlich führt den Vorsitz des Vereins der Schwiegersohn, der damit in der Nachfolge zu Karl-Heinz Ries steht, der dieses Amt auch schon innehatte. Gefeiert wurde im engsten Familienrahmen bereits am Donnerstag. Am Samstag folgte dann ein Fest im Schützenheim.

