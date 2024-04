Motorradfahrer kommt bei Trugenhofen von der Straße ab und verletzt sich schwer

Der Motorradfahrer kam von der Straße ab. Das Motorrad schleudert und beschädigt das nachkommende Auto.

Das schöne Wetter am Sonntag hat zahlreiche Motorradfahrer zu einer ersten Ausfahrt animiert, doch es gab bereits erste schwere Unfälle. So ist ein 22-jähriger Mann aus dem Landkreis Eichstätt ist am Sonntag bei Trugenhofen mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen. Er war zwischen Gansheim und Rennertshofen unterwegs, als er gegen 18.35 Uhr kurz vor Trugenhofen war, kam er nach bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.

Dabei wurde das Motorrad nach dem Sturz wieder auf die Straße geschleudert und beschädigte dabei den Wagen eines nachfolgenden 22-jährigen Autofahrers aus dem Landkreis Eichstätt. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Ingolstadt gebracht. Laut den Ärzten besteht keine Lebensgefahr. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro. (AZ)

