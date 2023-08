Polizei intensiviert die Suche nach vermissten Lehrer Helmut Strigl

Plus Die Polizei Ingolstadt geht mit weiteren Details im Fall des vermissten Lehrers Helmut Strigl an die Öffentlichkeit. Ein neues Suchplakat wird im Landkreis verteilt.

"Wo ist Helmut Strigl?" Die Frage steht in großen Lettern auf einem neuen, großformatigen Fahndungsplakat. Seit Juni 2018 ist der Lehrer aus Trugenhofen vermisst. Jetzt versucht die Kriminalpolizei Ingolstadt den Fall nochmals ins Bewusstsein der Menschen zu bringen und bittet die Bevölkerung ein weiteres Mal um Mithilfe. "Jeder Hinweis aus der Bevölkerung kann entscheidend sein, das Rätsel um Helmut Strigl zu lösen", erklärt es Polizeihauptkommissar Michael Graf. Neu gestaltete Plakate werden im gesamten Landkreis verteilt - und es gibt weiteres Details.

Ein etwas unscharfes Foto aus dem Jahr 2013, darunter der Aufruf: "Wer hat den hier abgebildeten Helmut Strigl zuletzt lebend gesehen?" Es folgt eine knappe Personenbeschreibung. Daneben eine Landkarte, auf der die geographische Lage von Trugenhofen einzeichnet ist; ein QR-Code für weitere Informationen. Wie mehrfach berichtet, ist Helmut Strigl im Juni 2018 zuletzt gesehen und im November 2021 von einer Cousine als vermisst gemeldet worden. Öffentlich gesucht hat die Polizei ihn erst ein Jahr später - und jetzt eben wieder mit Nachdruck.