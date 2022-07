Von Corona geplagt: Usseltaler Schützen hoffen wieder auf bessere Zeiten

Den Usseltaler Schützen fehlen pandemiebedingt wichtige Einnahmen. Der Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre fällt dank Corona eher dünn aus.

Bei der Jahresversammlung der Usseltaler Schützen in Trugenhofen musste Erster Schützenmeister Franz Kapfer, wie so viele Vereinsvorstände, gleich auf zwei Jahre zurückblicken. Allerdings fiel der Rückblick eher kurz aus. Denn viele Veranstaltungen waren coronabedingt ins Wasser gefallen.

Den finanziellen Engpass wegen der abgesagten Veranstaltungen konnten der Erste Schützenmeister gemeinsam mit Schatzmeister Bernhard Riedelsheimer in Zusammenwirken der Gemeinde und der Bank meistern, indem die Tilgung ausgesetzt wurde. Der Kassier hatte in der Jahreshauptversammlung auch gleich die Zahlen parat.

Die Usseltaler Schützen hoffen auf bessere Zeiten

So beliefen sich die Einnahmen aus Veranstaltungen lediglich auf rund 7000 Euro. Zum Vergleich: Im Jahr davor waren es über 23.000 Euro. Für die Restschulden am Schützenheim hat der Verein einen Antrag auf Übernahme an die Kommune gestellt. Der sei aber im Gemeinderat abgelehnt worden. Die Coronahilfen in Höhe von 3200 Euro seien für den Verein überlebenswichtig gewesen, so Kapfer. Der Schützenmeister appellierte nach dem Jahresrückblick an die Mitglieder, ihre Schießbeteiligung zu erhöhen. Der Verein stelle an den Öffnungstagen Thekendienste und Standaufsichten und dann kämen keine oder kaum Schützen.

Ein großes Schützenfest werde es heuer nicht geben, so Kapfer weiter. Der Vorstand habe sich für ein kleineres Fest im Herbst entschieden. Er wies auch darauf hin, dass es momentan kaum Aufsichtspersonal an den Schießständen gebe, da pandemiebedingt keine Schulungen stattgefunden hätten. „Da die Ausweise für Standaufsichten nur eine begrenzte Zeit gültig sind, muss hier schnellstens reagiert werden.“ Ohne Aufsichtspersonal würden zukünftig die Schießstände geschlossen bleiben.

Fehlende Einnahmen: Usseltaler Schützen leiden noch immer unter Folgen der Pandemie

Bei den Vorstandswahlen wurde Franz Kapfer als Erster Schützenmeister wieder gewählt. Der restliche Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vize-Vorsitzender wurde Thomas Reidelsheimer, Schatzmeister blieb Bernhard Riedelsheimer. Als Schriftführerinnen wurden Elke Kloj und Elke Schrader gewählt. Erster Sportleiter ist Patrik Kapfer, Zweiter Andreas Roßmann. Jugendleiter sind Steffen Stoll und Jens Hoffmann, die Waffen wartet Janosch Eser.