Unfallflucht unter Alkoholeinfluss: 45-Jährige beschädigt Gartenzaun

Am vergangen Dienstagabend gegen 21.45 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei eine Verkehrsunfallflucht am Bahndamm in Burgheim. Eine bislang unbekannte Person hatte offenbar einen Gartenzaun mit ihrem Fahrzeug beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Verkehrsunfallflucht in Burgheim: 45-Jährige mit 3,54 Promille verursacht hohen Schaden.

Im Rahmen der Fahndung konnte eine 45-jährige Frau aus Schrobenhausen in der Nähe der Unfallstelle angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab nach den Angaben der Polizei, bei ihr einen Wert von 3,54 Promille. Zudem wurde am Fahrzeug der Frau ein frischer Unfallschaden festgestellt. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein der Frau sicher. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 7500 Euro. (AZ)