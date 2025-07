Sport trifft Tradition: TSV Burgheim feiert 100-jähriges Bestehen

Es war eine tolle Werbung für den Sport im Allgemeinen und den Fußball im Besonderen. Zwar verzögerte die Pandemie das 100. Jubiläum des TSV Burgheim um fünf Jahre, doch dafür segnete die Blau-Schwarzen der Wettergott mit Kaiserwetter. Das begann schon damit, dass der Auftakt auf dem Brunnthaler-Firmengelände die Ortsvereine aus der Kerngemeinde und den Ortsteilen mit zahlreichen Mitgliedern anzog.

Das weitläufige Gelände, dazu noch in der Nähe der Sportstätte, entpuppte sich als gute Wahl für die Auftaktprozedur. Es gab genügend Platz für den Aufmarsch der Vereine und die Formierung zum Festzug. Zunächst aber sorgte die Marktmusikkapelle unter der Stabführung von Maestra Silke von der Grün für gute Stimmung beim Eintreffen der Vereine. Die hieß dann Vorstandsprecher Hans Dußmann herzlich willkommen, darunter auch Burgheims Bürgermeister Michael Böhm und mehrere Gemeinderäte.

Burgheims Pfarrer, BGR und Dekan Werner Dippel, spendete den kirchlichen Segen. Seine Premiere als Schirmherr hatte Franz Bauer, der sich eine Brauerschürze umband, den Zapfhahn an das erste Bierfass ansetzte und den Bierschlegel schwang. Ganz ohne Spritzer verlief das „O‘zapfa“ zwar nicht, doch nach drei wuchtigen Schlägen war das Fass vollkommen dicht. Nun flossen das Freibier als auch die alkoholfreien Brunnthaler-Getränke für die TSV-ler und ihre Gäste.

Festakt in Burgheim: TSV feiert 100 Jahre mit Festumzug und traditionellem Bieranstich

Im „Schlepptau“ der Marktmusikkapelle setzte sich der Festzug vom Firmengelände durch die „Komponistensiedlung“ zur Donauwörther Straße und schließlich zur Sportstätte in Bewegung. Erfreulich war, dass sich im Zug alle Abteilungen des TSV wiederfanden, aber die Zukunft des Sportvereins zu einem echten Augenschmaus wurde.

Icon Vergrößern Bei bester Stimmung winkten Schirmherr Franz Bauer (rechts), Gattin Karin und Enkelin Lotta aus dem Festzug dem Publikum zu. Foto: Peter Maier Icon Schließen Schließen Bei bester Stimmung winkten Schirmherr Franz Bauer (rechts), Gattin Karin und Enkelin Lotta aus dem Festzug dem Publikum zu. Foto: Peter Maier

Von den Bambini aufwärts präsentierte der Jubelverein die Früchte seiner erfolgreichen Jugendarbeit. Die größten unter ihnen, die A-Jugend, sowie die „Alten Herren“ gingen erst gar nicht in das Festzelt, sondern absolvierten sofort ihre ersten Spiele. Im Zelt sorgten zahlreiche fleißige Helfer des TSV für Speis und Trank und Max Blei mit Marion Böhm für Stimmung mit Musik.

Der Samstag stand ganz im Zeichen von König Fußball. Die „Youngsters“ kickten am Vormittag, die Herren liefen am Nachmittag auf. Der sportliche Tag endete mit einem Elfmeterturnier, das nach sportlichen vier Stunden die „AH“ des Gastgebers gewann. Beim anschließenden Sommernachtsfest sorgte „DJ_K_ANDYCRUSH“ für die flotten Töne zu bester Stimmung.

TSV Burgheim feiert Jubiläum mit Fußballturnieren und Musikauftritten

Zum Festgottesdienst am Sonntag auf der Terrasse des Sportheims fand sich „viel Volk“ ein. In seiner Predigt griff Kaplan John Edosomwan die Wahlsprüche des römischen Satiredichters Juvenal „mens sana in corpore sano“ (In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist) und „Frisch, fromm fröhlich frei“ von Turnvater Friedrich Ludwig Jahn auf. Dabei räumte der Geistliche ein, dass sich Kirche und Sport in der Historie oft auch im Wege standen.

Sport und Geist finden sich in der Vereinsarbeit des TSV Burgheim wieder. Sie fördern Leistungsbereitschaft und geben Orientierung als beste Vorbeugung in verschiedenen Lebensbereichen. Musikalisch stimmte die Marktmusikkapelle unter der Leitung von Silke von der Grün die Schubertmesse an. Im Festzelt hielten Schirmherr Franz Bauer, Landrat Peter von der Grün, Bürgermeister Michael Böhm und der BLSV Kreisvorsitzende Erwin Kothmayr ihre Festansprachen mit sportlichem Bezug. Viele Besucher zogen des Mittagessen im Festzelt der heimischen Küche vor. Anschließend rollte der Ball wieder bis zum endgültigen „Abpfiff“ des 100. Jubiläums des TSV Burgheim.