Umzug eines Spitzen-Turners: Lukas Dauser ist jetzt ein Neuburger

Einer der bekanntesten Sportstars der Republik ist seit dieser Woche Bürger der Stadt Neuburg. Lukas Dauser, amtierender Turn-Weltmeister am Barren und „Sportler des Jahres“ in Deutschland, ist ins neue Baugebiet am Donauwörther Berg gezogen. Nach der Rückkehr von den Olympischen Spielen in Paris, bei denen er wegen einer Verletzung nur den sieben Platz an seinem Spezialgerät belegte, hatte der 31-Jährige das Ende seiner internationalen Karriere verkündet. Danach galt es für den gebürtigen Bayern, Umzugskartons zu packen, die nun am vergangenen Mittwoch aus seinem bisherigen Wohnort Halle/Saale im neuen Zuhause in Neuburg eintrafen. Dort lebt seit April bereits seine Ehefrau Viktoria (noch 28), die im Taktischen Luftwaffengeschwader 74 als Zahnärztin (Dienstgrad: Stabsärztin) arbeitet. Der Grund für den Umzug des prominenten Sportlers ist ein höchst erfreulicher: Die Dausers erwarten im September zum ersten Mal Nachwuchs.

Reinhard Köchl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lukas Dauser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sportler des Jahres Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis