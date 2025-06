Notunterkunft geräumt: Turnhalle in Neuburg muss saniert werden

Die Turnhalle in der Bahnhofsstraße wird wohl nicht vor 2026 wieder für die Schüler der FOS/BOS nutzbar sein. Wie Landrat Peter von der Grün (FDP) gegenüber der Neuburger Rundschau berichtet, sind die Schäden an der Halle doch umfangreicher als angenommen. Das habe ein Gutachten des Hochbauamtes in seinem Haus ergeben. Zudem wird der Landkreis für die Sanierung einiges an Geld vorstrecken müssen.

