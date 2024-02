Neuburg

Asylbewerber hinterlassen unschöne Spuren in der Turnhalle Neuburg

Der Teppichbelag ist bereits entfernt. Die dunklen Stellen am Boden zeigen, wo die Verschmutzungen am stärksten waren und durch den Teppich gedrungen sind. Eine Firma muss die Reste nun entfernen und den Turnhallenboden reinigen.

Plus Die Turnhalle der FOS dient seit einem Jahr als Erstunterkunft für Asylsuchende. Jetzt steht eine teure "Grundreinigung" an.

Was bleibt, wenn über ein Jahr hinweg Hunderte von Menschen in einer Turnhalle gewohnt haben? Es bleiben Spuren zurück. In der Turnhalle der FOS in der Bahnhofstraße in Neuburg zeigen sich diese auf dem speziellen Gummiboden, der eigentlich für Schul- und Vereinssport verlegt worden war. Die Turnhalle, die bekanntermaßen zur Notunterkunft umgenutzt wurde, wird dieser Tage aufwendig gereinigt.

Seit Januar 2023 wird die Turnhalle der ehemaligen PWS als Erstunterkunft für ankommende Asylbewerber genutzt. Sie ist, wie der Name schon sagt, die erste vorübergehende Bleibe, bevor sie in andere Wohnungen oder Häuser weitervermittelt werden. In der Halle waren Stockbetten für rund 100 Menschen aufgebaut worden, und um den Sportboden zu schützen, war er mit Teppichfliesen ausgelegt worden. Bis Mitte Dezember 2023 gab es ein Kommen und Gehen in der Halle - mal konnten die Menschen schneller verlegt werden, mal mussten sie länger auf eine alternative Unterkunft warten. Das Warten, das Nichtstun und die kulturellen Mentalitäten gingen aber nicht spurlos an der Einrichtung vorbei.

