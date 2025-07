Ingrid Heidler aus Neuburg ist Ü45-Basketball-Weltmeisterin

Nachdem das Team der Neuburgerin Ingrid Heidler, „Ladies First“, bereits Anfang Mai Ü45-Europameisterinnen wurde, zeigte es nun auch bei der Weltmeisterschaft – FIMBA World Maxibasketball – ihr Können. In der Vorrunde waren die „Ladies First“ mit Irland und Brasilien B der Gruppe C zugelost worden. Beide Spiele wurden gewonnen und als Erster ging es unter den besten 16 Teams ins Achtelfinale. Dort wartete Honduras als Gegner auf die amtierenden Europameisterinnen. Mit einem deutlichen 84:32 ging es weiter ins Viertelfinale. Die verbleibenden Teams dort waren: Tschechien, Irland, Schweiz, Golden Players Italy, Italien B, Mexiko und Brasilien A und Deutschland „Ladies First“.

Nun musste man gegen die Tschechinnen konzentriert spielen, um eine Runde weiterzukommen. In der Vorrunde mussten beide Teams ohne Wertung gegeneinander spielen, damit alle Teams die gleiche Anzahl Vorrunden-Spiele hatten, da es Dreier- und Vierergruppen in den Pools der Altersklasse gab. Doch es war deutlich spürbar, wie sehr beide Teams den Sieg wollten. Um jeden Ball wurde hart gekämpft. „Ladies First“ setzten sich am Ende mit 78:57 durch, spielten ihre Routine aus und freuten sich riesig über den Einzug ins Halbfinale.

Dem deutschen und dem italienischen Team merkte man den Siegeswillen bei der WM an

Nach dem gewonnenen Viertelfinale warteten die Golden Players aus Italien auf das deutsche Team. Beide Teams kennen sich seit Jahren und treffen immer wieder im Zuge der Europa- und Weltmeisterschaften aufeinander.

Die Neuburgerin Ingrid Heidler ist Weltmeisterin. Foto: Mirna Paunovic

Ein spannendes Spiel mit 19 Führungswechseln und siebenmal Gleichstand bot sowohl Spielerinnen, Trainern und den Zuschauern ein nervenaufreibendes Match. Der größte Vorsprung, den sich sowohl die Italienerinnen, als auch die deutschen Damen herausspielen konnten, waren acht Punkte. Beiden Mannschaften merkte man den Siegeswillen an, denn die Aussicht auf eine Medaille rückte nun immer näher. Mit diesem Ziel waren auch die „Ladies First“ ins Tessin gereist. Nach der WM-Bronzemedaille, die es 2019 in Finnland gab und den vier gewonnenen Europameistertiteln der letzten Jahre, sollte diesmal wieder eine Medaille bei einer Weltmeisterschaft gewonnen werden.

Doch Italien wollte diesen Sieg ebenfalls unbedingt und ließ nicht nach, es den „Ladies First“ schwer zu machen. Mit 54:40 ging es in das letzte Viertel und die Freiburgerin Mirna Paunovic und Rebecca Brincat Thoresen aus Wasserburg am Inn führten ihr Team Richtung Finale.

Die „Ladies First“ erreichten den einzigen Titel der deutschen Delegation

Dort wartete zur Überraschung aller noch einmal das irische Team aus der Vorrunde auf die deutsche F45 Mannschaft. Nach Verlängerung hatten sich die Irinnen gegen Brasilien A im Zweiten Halbfinale durchgesetzt. Im insgesamt siebten Spiel an neun Turniertagen war beiden Mannschaften anzumerken, wie viel Anstrengung allen in den Knochen steckte. Die „Ladies“ mussten sich in der Defense mächtig ins Zeug legen, um die schnellen, dribbelstarken Irinnen unter Kontrolle zu halten. Ein deutliches 71:51 (27:23) stand am Ende auf der Anzeigetafel. Der WM Titel ist nun der verdiente Lohn für die zwölf Damen des Teams „Ladies First“ und ihren Coach Nils Klauck!

Riesenjubel auf dem Feld, auf der deutschen Ersatzbank und der Tribüne über den ersten Weltmeistertitel dieses Teams. Wie sich herausstellte sollte es der einzige Titel dieser 17. Weltmeisterschaft der deutschen Delegation sein. Denn nach und nach kamen die Ergebnismeldungen der anderen Finals mit deutscher Beteiligung über den Live- Ticker. Sowohl F40, M40, M45, F55 und F65 standen im Finale und gewannen die Vize-Weltmeisterschaft. (AZ)

Die Ergebnisse der Weltmeisterschaft 30 teilnehmende Teams aus Deutschland

395 Teams insgesamt, 43 Länder

Altersklassen bei den Frauen: F30 – F70; Männer: M35/30 – M85

Der Weg ins Finale der Frauen Ü45:

Viertelfinale: Ladies First – Czech Republic: 78:57

Erstes Halbfinale: Italy (Golden Players) – Ladies First: 67:75

Zweites Halbfinale: Brasilien A - Irland: 73:78 n.V.

Finale: Ladies First - Irland: 71:51