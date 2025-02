Landkreis erhält über eine Million Euro an Fördergeldern

Im Zuge der Fraktionsinitiativen 2025 von CSU und Freien Wählern im Bayerischen Landtag erhält die Region über eine Million Euro an Fördergeldern. Die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Solidarischer Hochwasserschutz, ein Verbund von neun Kommunen aus den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen a.d. Ilm, erhält dabei 890.000 Euro für die Entwicklung eines digitalen Zwillings des Flusssystems Paar. Damit sollen der Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen verbessert und die Einsatzkräfte bei der Gefahrenabwehr unterstützt werden. Weitere 140.000 Euro sind für den Donaumoos-Zweckverband und Maßnahmen am 25 Hektar großen Wisentgehege in Kleinhohenried reserviert.

Auch THI und Auenzentrum Neuburg-Ingolstadt profitiert von Fraktionsinitiativen

„Ich freue mich sehr, dass die FW-Landtagsfraktion meine Anträge unterstützt hat und für die Entwicklung eines digitalen Zwillings der Paarregion und für den Donaumoos-Zweckverband und sein Wisentgehege über eine Million Euro im Nachtragshaushalt bereitgestellt werden“, sagte der FW-Landtagsabgeordnete Roland Weigert. Neuburg-Schrobenhausen profitiert auch von weiteren Fraktionsinitiativen von CSU und Freien Wählern. So teilt sich die Maria-Ward-Realschule in Schrobenhausen mit zwei weiteren Schulen des Schulwerks der Diözese Augsburg 1,7 Millionen Euro für die Sanierung der Schäden nach dem Pfingsthochwasser 2024. Die Technische Hochschule Ingolstadt erhält 575.000 Euro zum weiteren Ausbau des Campus in Neuburg und das Auenzentrum Neuburg-Ingolstadt 40.000 Euro. (AZ)