Überfälle auf Bäckereien: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Es war der dritte Überfall auf eine Bäckerei in der Region innerhalb weniger Wochen: Am vergangenen Samstagmittag ist ein maskierter Mann in einer Filiale der Bäckerei Schlegl am Marktplatz in Burgheim aufgetaucht und hat eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht. Er forderte sie auf, ihm die Tageseinnahmen zu geben. Mit einem niedrigen vierstelligen Betrag ist der Mann schließlich zu Fuß geflüchtet.

Ein Großaufgebot der Polizei hatte nach dem Überfall in Burgheim nach dem Täter gesucht

Nach der Tat hat die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Mann gesucht, auch ein Polizeihubschrauber war über Burgheim im Einsatz - zunächst scheinbar erfolglos. Vom Täter fehlte jede Spur. Doch am Sonntag gab die Polizei bekannt: Nach der Tat in Burgheim wurden noch am Samstagnachmittag beziehungsweise -abend zwei Männer im Alter von 27 und 44 Jahren festgenommen. Beide Personen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Der Jüngere stammt aus dem Kreis Donau-Ries, der zweite aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen.

Die Festnahme dürfte für Erleichterung in vielen Bäckereien und Filialen in der Region sorgen. Denn die Tat in Burgheim war nicht der erste Überfall. Erst am vergangenen Mittwoch hatte sich eine ähnliche Tat in Rennertshofen ereignet. Dort hatte der Täter fast 1000 Euro erbeutet. Wie in Burgheim auch, so war der vermummte Mann auch an diesem Tag kurz vor Ladenschluss in die Filiale gekommen und hatte die Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht, ehe er mit dem Geld zu Fuß geflüchtet war.

In Tapfheim hat ein Unbekannter am 1. Juli eine Bäckerei überfallen

Bereits damals waren Erinnerungen wach geworden an einen Überfall im gerade einmal 30 Kilometer entfernten Tapfheim im Kreis Donau-Ries nur wenige Wochen zuvor. Am 1. Juli betrat ein maskierter Mann eine Filiale der Bäckerei Götz, ging sofort hinter die Theke und zwang die Seniorchefin mit einem vorgehaltenen Messer zum Öffnen der Kasse. Auch hier erbeutete der Täter mehrere Hundert Euro Bargeld und schaffte es, unerkannt zu entkommen.

Nicht nur die drei Taten selbst ähnelten sich sehr, auch die Beschreibungen des Täters ließen den Schluss zu, dass es sich wohl in allen drei Fällen um dieselbe Person gehandelt haben könnte: zwischen 1,70 und 1,80 groß, rund 25 Jahre alt, stets vermummt, dunkel angezogen und mit einem Kapuzenpullover bekleidet. Ob dem tatsächlich so ist, das müssen nun die polizeilichen Ermittlungen der Kripo in Dillingen und Ingolstadt klären. „Die genauen Tatzusammenhänge und -beteiligungen sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt.