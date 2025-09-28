Jugendliche werden Opfer eines räuberischen Diebstahls

Am Samstag hat ein bislang Unbekannter in Rennertshofen eine Getränkedose und eine Tüte Chips gestohlen und ist bei seiner Flucht handgreiflich gegenüber den Opfern geworden. Wie die Polizei mitteilt, sprach der Unbekannte, ebenfalls erst 15 bis 16 Jahre alt, die drei Jugendlichen gegen 16 Uhr in der Neuburger Straße an und bat um einen Schluck zu trinken. Dieser Bitte kamen die Geschädigten nicht nach, woraufhin der Unbekannte sich eine Tüte Chips und eine Glasflasche schnappte und versuchte zu flüchten.

Jugendliche in Rennertshofen versuchen Dieb festzuhalten – und werden angegriffen

Einer der Jugendlichen hielt ihn fest, der Täter befreite sich jedoch, würgte einen der Jugendlichen und rammte einem anderen den Ellbogen in den Bauch. Anschließend flüchtete er mit dem Diebesgut. Der unbekannte Täter war circa 175 cm groß, trug eine dunkelblaue Weste sowie eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, einen schwarzen Pullover und schwarze Sneaker. Der Täter war in Begleitung eines unbekannten Zeugen, der nicht ins Tatgeschehen eingriff. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)