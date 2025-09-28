Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Übergriff in Rennertshofen: Jugendliche werden Opfer eines räuberischen Diebstahls

Rennertshofen

Jugendliche werden Opfer eines räuberischen Diebstahls

Ein bislang Unbekannter hat am Samstag drei Jugendliche bestohlen und ist unter Gewaltanwendung geflohen. Die Polizei Neuburg sucht mit einer Personenbeschreibung nach dem Täter.
    • |
    • |
    • |
    Mit Gewalt hat ein bislang unbekannter Dieb drei Jugendlichen eine Tüte Chips und eine Getränkeflasche gestohlen.
    Mit Gewalt hat ein bislang unbekannter Dieb drei Jugendlichen eine Tüte Chips und eine Getränkeflasche gestohlen. Foto: Flora Anna Grass (Symbolbild)

    Am Samstag hat ein bislang Unbekannter in Rennertshofen eine Getränkedose und eine Tüte Chips gestohlen und ist bei seiner Flucht handgreiflich gegenüber den Opfern geworden. Wie die Polizei mitteilt, sprach der Unbekannte, ebenfalls erst 15 bis 16 Jahre alt, die drei Jugendlichen gegen 16 Uhr in der Neuburger Straße an und bat um einen Schluck zu trinken. Dieser Bitte kamen die Geschädigten nicht nach, woraufhin der Unbekannte sich eine Tüte Chips und eine Glasflasche schnappte und versuchte zu flüchten.

    Jugendliche in Rennertshofen versuchen Dieb festzuhalten – und werden angegriffen

    Einer der Jugendlichen hielt ihn fest, der Täter befreite sich jedoch, würgte einen der Jugendlichen und rammte einem anderen den Ellbogen in den Bauch. Anschließend flüchtete er mit dem Diebesgut. Der unbekannte Täter war circa 175 cm groß, trug eine dunkelblaue Weste sowie eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, einen schwarzen Pullover und schwarze Sneaker. Der Täter war in Begleitung eines unbekannten Zeugen, der nicht ins Tatgeschehen eingriff. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden