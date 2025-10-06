Weniger Übernachtungen im Kreis: Fachkräftemangel bremst Tourismus aus

Im ersten Halbjahr gab es im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen rund 72.500 Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland. Das hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mitgeteilt. Die NGG Schwaben beruft sich dabei auf aktuelle Tourismus-Zahlen vom Bayerischen Landesamt für Statistik. Damit hat es im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres rund 6,4 Prozent weniger Übernachtungen gegeben als im ersten Halbjahr 2024, so die Gewerkschaft.

Anlässe, in den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zu kommen, gebe es viele: „Urlaub, Tagesausflug, Geschäftsreise, Verwandtschaftsbesuch, medizinische Behandlung, Fortbildung ... – jeder Besuch und jede Übernachtung ist gut für das Hotel- und Gaststättengewerbe im Kreis Neuburg-Schrobenhausen“, sagt Laura Schimmel. Für die Geschäftsführerin der NGG Schwaben bedeutet das allerdings auch: „Hotels, Pensionen, Restaurants, Gaststätten, Cafés & Co. im Kreis Neuburg-Schrobenhausen sollten gezielt auf Stammpersonal setzen. Vor allem auch auf den Nachwuchs: Die Branche braucht mehr Auszubildende“, so Schimmel.

Personalmangel im Kreis Neuburg-Schrobenhausen trifft Gastronomie hart

Denn in den Küchen und im Service fehle Personal. „Wenn heute über Umsatzrückgänge gejammert wird, dann kann man nur sagen: Viele Gastro-Betriebe haben ihre Öffnungszeiten stark gekürzt. Der Grund dafür ist Personalmangel. Gerade während der Corona-Pandemie haben viele Vollzeitkräfte dem Gastgewerbe dauerhaft den Rücken gekehrt. Das liegt auch am Verhalten der Arbeitgeber in dieser Zeit. Kein Wunder also, dass dann auch der Umsatz zurückgeht.“ Schimmel spricht von „vielen hausgemachten Problemen“ in der Gastro-Branche im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Ein wichtiger Punkt dabei sei auch die Bezahlung. „Viele Gastwirte und Restaurantchefs machen einen Riesenbogen um den Tariflohn“, so Schimmel. Der liege in Bayern für einen Koch oder eine Kellnerin mit Ausbildung schon beim Start in den Job bei aktuell 17,85 Euro pro Stunde. „Den fairen Tariflohn verdienen viele aber leider nicht. Die unterste Lohnkante in der Gastronomie ist oft der gesetzliche Mindestlohn von aktuell nur 12,82 Euro pro Stunde. Hinzu kommen die ‚Open-End-Arbeitszeiten‘.“

NGG Schwaben kritisiert Trend zu mehr Aushilfen in dre Gastronomie

Die NGG Schwaben warnt Gastronomen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen vor einem „gefährlichen Trend“ in der Branche: „Immer mehr Aushilfs- und immer weniger Fachkräfte. Das geht zu Lasten der Qualität – in der Küche genauso wie im Service. Die Hotellerie und Gastronomie im Kreis Neuburg-Schrobenhausen sollte alles daransetzen, ihren Ruf als Profi-Branche nicht zu verlieren. Sie darf nicht als Laien-Branche rüberkommen“, warnt Laura Schimmel. (AZ)