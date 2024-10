Doppelgängerinnen-Mordprozess: Neue Spuren - wieder keine Plädoyers

Tag 45 im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt. Eigentlich wurden heute die Plädoyers erwartet. Eigentlich. Wie auch schon vergangene Woche. Doch wie letzte Woche gibt es auch an diesem Dienstag wieder eine Überraschung. An den „magischen Briefchen“, die im Auto der Angeklagten gefunden wurden, wurden Schahraban K.s DNA-Spuren entdeckt - obwohl sie angegeben hatte, die Briefe nicht zu kennen. Außerdem stellten die Experten Fingerabdrücke einer männlichen Person fest, die identifiziert werden konnte, bislang im Prozess aber keine Rolle gespielt hat. Wer ist diese Person und was hat sie mit der Angeklagten zu tun?

