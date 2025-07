Motorrad überschlägt sich am Hochkreisel in Ingolstadt – 15.000 Euro Schaden

Am Donnerstagabend ist ein 22-jähriger Motorradfahrer beim Abfahren vom Hochkreisel in Ingolstadt gestürzt.

Ingolstadt: Motorrad überschlägt sich am Hochkreisel – 15.000 Euro Schaden

Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt verließ der Fahrer mit seinem Motorrad den Hochkreisel in Richtung der Straße Am Westpark. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad, da er zu schnell aus dem Kreisverkehr fuhr. Daraufhin überschlug er sich und kam von der Fahrbahn ab. Er wurde anschließend verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand ein hoher Schaden von etwa 15000 Euro. (AZ)