Für Flying Display: Neuburger Luftwaffengeschwader übt wieder mit dem Eurofighter

Der Eurofighter ist das modernste Kampfflugzeug der Luftwaffe. Um dessen beeindruckende Leistungsfähigkeit einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen, wurde das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg beauftragt, auf verschiedenen Veranstaltungen im In- und Ausland eine Leistungsdemonstration, das sogenannte Flying Display, mit dem Eurofighter durchzuführen, heißt es in einer Mitteilung der Bundeswehr.

Neuburg: Eurofighter-Übungsflüge am Montag, 18. August

Hierfür ist ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm notwendig. Dieses umfasst mehrere Flüge im Simulator, Realflüge in einem militärischen Sperrgebiet, Vorübungen in Neuburg sowie an dem jeweiligen Veranstaltungsort. Der nächste Übungsflug findet bei geeigneter Wetterlage am Montag, 18. August in der Zeit von 9.30 bis 10.30 Uhr am Flugplatz in Zell statt. Es ist daher mit erhöhtem Flugaufkommen zu rechnen, teilt die Bundeswehr weiter mit. Für Interessenten besteht die Möglichkeit, die Leistungsdemonstration von außerhalb des Zaunes zu verfolgen.

Bei Beschwerden rund um den Flugbetrieb wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per Email an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (AZ)