Übungsflüge des Neuburger Luftwaffengeschwaders am Montag, 18. August

Neuburg

Für Flying Display: Neuburger Luftwaffengeschwader übt wieder mit dem Eurofighter

Es wird wieder laut am Himmel über Neuburg: Das Luftwaffengeschwader übt mit dem Eurofighter für eine Leistungsdemonstration. Wer möchte, kann den Flug von außerhalb des Zaunes verfolgen.
    • |
    • |
    • |
    Das Neuburger Luftwaffengeschwader führt wieder Übungsflüge mit dem Eurofighter durch.
    Das Neuburger Luftwaffengeschwader führt wieder Übungsflüge mit dem Eurofighter durch. Foto: Germaine Nassal / Taktisches Luftwaffengeschwader 74

    Der Eurofighter ist das modernste Kampfflugzeug der Luftwaffe. Um dessen beeindruckende Leistungsfähigkeit einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen, wurde das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg beauftragt, auf verschiedenen Veranstaltungen im In- und Ausland eine Leistungsdemonstration, das sogenannte Flying Display, mit dem Eurofighter durchzuführen, heißt es in einer Mitteilung der Bundeswehr.

    Neuburg: Eurofighter-Übungsflüge am Montag, 18. August

    Hierfür ist ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm notwendig. Dieses umfasst mehrere Flüge im Simulator, Realflüge in einem militärischen Sperrgebiet, Vorübungen in Neuburg sowie an dem jeweiligen Veranstaltungsort. Der nächste Übungsflug findet bei geeigneter Wetterlage am Montag, 18. August in der Zeit von 9.30 bis 10.30 Uhr am Flugplatz in Zell statt. Es ist daher mit erhöhtem Flugaufkommen zu rechnen, teilt die Bundeswehr weiter mit. Für Interessenten besteht die Möglichkeit, die Leistungsdemonstration von außerhalb des Zaunes zu verfolgen.

    Neuburger Luftwaffengeschwader übt wieder für Flying Display

    Bei Beschwerden rund um den Flugbetrieb wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per Email an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (AZ)

