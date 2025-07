UGG zieht einen Schlussstrich: kein weiterer Glasfaserausbau in Neuburg

Nun ist es also endgültig: Wie viele längst vermutet haben, treibt das Ismaninger Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) den Ausbau in Neuburg nicht weiter voran. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, welche jüngst von dem Unternehmen verschickt wurde. Die dort genannten Gründe widersprechen jedoch einer früheren Aussage von UGG.

Die Nachricht kommt wenig überraschend und dürfte doch für einige Kunden der UGG ein Schlag ins Gesicht sein. Schon seit Beginn der Vermarktung stellten sich viele Neuburger die Frage, ob die UGG sich überhaupt an ihren vorgestellten Ausbauplan halten wird. Im März 2023 hatte das Unternehmen einen großflächigen Ausbau in der Ottheinrichstadt angekündigt, man wollte sich auf alle Flächen im Stadtgebiet konzentrieren, welche von der Telekom nicht ausgebaut werden.

UGG baut das Glasfasernetz in Neuburg nicht weiter aus

Die anfängliche Euphorie verflog dann jedoch schnell, als auch Monate nach der Ankündigung kein sichtbarer Ausbau durch die UGG begonnen wurde. Erst im Mai 2024 ein neuer Hoffnungsschimmer für alle Kunden, welche einen Vorvertrag unterschrieben hatten, als das Unternehmen medienwirksam den ersten Spatenstich in der Grünauer Straße zelebrierte. Damals hieß es noch, dass der Ausbau wie geplant schnellstmöglich umgesetzt werden soll. Sogar eine konkrete Frist von drei Wochen wurde bei dem damaligen Termin genannt.

Doch so weit kam es nicht. Ganz im Gegenteil. Im November 2024 ging das Unternehmen völlig überraschend wieder neu in die Vermarktung. Zudem wurde angekündigt, dass man einen sogenannten Überbau, den man zuvor abgelehnt hatte, nun doch umsetzen wolle. Dies bedeutet, dass UGG auch dort den Glasfaserausbau anbieten wollte, wo bereits DSLmobil Straßenzüge erschlossen hatte.

Nun wird von UGG eben jener Überbau als Grund angegeben, warum man sich aus den Arbeiten in Neuburg zurückzieht. Der Überbau sei ökonomisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll, heißt es weiter. Daher wolle man nur noch die begonnenen Ausbaugebiete fertigstellen. Welche das sind, finden Betroffene auf der Homepage der Stadt. Für Betroffene, die sich im ursprünglichen Ausbaugebiet befinden, jetzt aber nicht mehr angeschlossen werden, könnte dies spürbare Mehrkosten bedeuten. Denn die kostenlose Ausbauphase von DSLmobil und Telekom ist großteils abgeschlossen. Wer zu einem der beiden Unternehmen wechseln möchte, muss mit Anschlusskosten im dreistelligen Bereich rechnen.

Zeller Bürger dürfen auf baldige Glasfaser-Vergabe hoffen

Auch die Zeller Bürger sind durch die neueste Meldung der UGG sehr verunsichert. Dort haben mehrere Anwohner Verträge mit dem Ismaninger Unternehmen unterschrieben, weiß Ortssprecher Roland Habermeier. Zell ist ein Sonderfall, da es in den ursprünglichen Ausbauplänen von der Telekom und DSLmobil nicht berücksichtigt wurde, auch die UGG hatte den Ausbau nur in einzelnen Straßenzügen in Aussicht gestellt. Habermeier kann die Zeller jedoch beruhigen, für sie gelte nach wie vor das im September 2024 beschlossene Lückenschlussprogramm.

Aktuell laufe noch die Angebotsfrist, in welcher sich Firmen für den Glasfaserausbau in Zell bewerben können. „Es sieht sehr gut aus, es gibt bereits Bewerbungen“, freut sich Habermeier. Er geht davon aus, dass bereits im September die Vergabe durch den Stadtrat erfolgen könnte. Danach hat das Unternehmen, welches von der Stadt den Zuschlag bekommt, zwei Jahre Zeit, um den Ausbau umzusetzen. Selbstverständlich würden auch alle Anwohner, welche einen Vertrag mit UGG unterschrieben hatten und dort leer ausgehen, beim Lückenschlussprogramm berücksichtigt werden, versichert Habermeier.