Kösching: Unbekannte beschädigen Fensterscheiben an Realschule – Schaden im vierstelligen Bereich

Unbekannte Täter haben in Kösching ein Schulgebäude beschädigt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Ingolstadt wurde die Tat zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, an der Realschule in der Ingolstädter Straße verübt.

Kösching: Sachbeschädigung an Realschule in der Ingolstädter Straße

Dabei wurden zwei Fensterscheiben mutwillig beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, liegt der entstandene Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 bei der Polizeiinspektion Ingolstadt zu melden. (AZ)