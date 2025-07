Schrobenhausen: Erneut brechen Unbekannte in Industriebetrieb ein

Bei einem Einbruch in einen Schrobenhausener Produktionsbetrieb erbeuteten Unbekannte am vergangenen Wochenende Rohstoffe von erheblichem Wert. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen .Im Zeitraum zwischen Freitag, 11. April., 14 Uhr, und Montag, 14. April., sechs Uhr, drangen die Unbekannten laut Angaben der Polizei über ein gewaltsam geöffnetes Hallentor in das Betriebsgebäude am Königslachener Weg ein.

