Neuburg: Spielautomat in der Schrannenstraße aufgebrochen – Täter machen keine Beute

Ein Spielautomat ist zum Dienstag in der Schrannenstraße in Neuburg aufgebrochen worden. Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg machten sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch an dem Gerät zu schaffen, das vor einem Geschäft aufgestellt war.

Neuburg: Unbekannte Täter brechen Spielautomat in der Schrannenstraße auf

Laut Polizei war der Münzautomat gewaltsam geöffnet worden. Die Täter richteten dabei Schaden an, gingen jedoch leer aus – aufgrund eines technischen Defekts befand sich kein Geld im Gerät. Der Schaden am Automaten beträgt laut Polizei etwa 50 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 08431/6711-0 bei der Polizei Neuburg zu melden. (AZ)