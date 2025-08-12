Müllablagerungen am Joshofener Weiher: Polizei Neuburg sucht Zeugen

Bislang Unbekannte haben in den vergangenen Wochen immer wieder Müll am Joshofener Weiher entsorgt. Wie die Polizei mitteilt, haben Verantwortliche des örtlichen Angelvereins seit Anfang Juni mehrere derartige Vorfälle registriert und gemeldet. Bei dem Abfall handelte es sich dabei in erster Linie um Lebensmittelverpackungen, Essensreste, Grillzubehör und Getränkeflaschen. Teilweise wurde der Müll auch im Weiher selbst entsorgt.

Eine Gruppe Jugendlicher soll für die Müllablagerungen in Joshofen verantwortlich sein

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Verursachern um eine Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 15 und 20 Jahren. Zuletzt wurde am vergangenen Wochenende dort abgelagerter Abfall festgestellt. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen und bittet um Zeugenhinweise. Diese nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)