Unbekannte wollen in einen Asia-Markt einbrechen

Bislang Unbekannte haben laut Polizei versucht, in der Nacht auf Samstag, zwischen 19 und 8 Uhr, in einen asiatischen Supermarkt am Dachsberg in Ingolstadt einzubrechen. Allerdings scheiterten die Täter bereits beim Versuch, die Eingangsschiebetür aufzuhebeln.

Die Kripo Ingolstadt ermittelt wegen eines versuchten Einbruchs in einen Asia-Markt

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)