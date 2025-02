Unbekannte schleudern Baumstamm gegen Winschutzscheibe

Unbekannte haben am Donnerstag und am Samstag in Neuburg und Weichering zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, schleuderten Unbekannte zwischen 18.30 Uhr am Donnerstag und 9.30 Uhr am Freitag einen Baumstamm gegen die Windschutzscheibe eines geparkten Fahrzeugs in der Weicheringer Bahnhofsstraße. Die Scheibe ging dabei zu Bruch, zudem wurde der rechte Seitenspiegel abgerissen. Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden von rund 3000 Euro.

Polizei Neuburg sucht Zeugen für Sachbeschädigungen in Neuburg und Weichering

Am Samstag wurde zwischen 1.10 Uhr und 1.40 Uhr in der Münchner Straße in Neuburg ein weiterer Pkw beschädigt. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug für etwa 30 Minuten verlassen und musste nach seiner Rückkehr feststellen, dass die Heckscheibe seines Fahrzeugs zersplittert war. Offensichtlich wurde die Scheibe mutwillig beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 1000 Euro. Die Polizei Neuburg sucht in beiden Fällen Zeugen, die sich telefonisch unter 08431/67110 bei der Polizei melden können. (AZ)