Unbekannte stehlen 1800 Meter Kupferkabel

Von einer Baustelle im Junkers-Ring in Großmehring sind zwischen dem 1. August und dem 27. August insgesamt rund 1800 Meter Kupferkabel gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Fehlbestand nach einer Urlaubspause auf. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen rollten die Täter von sechs Kabeltrommeln jeweils mehrere hundert Meter Kabel ab.

Schaden des Kupferdiebstahls in Ingolstadt liegt im fünfstelligen Bereich

Nach Schätzungen der Polizei liegt der Wert des gestohlenen Kupfers im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Ingolstadt bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe der Baustelle gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 in Verbindung zu setzen. (AZ)