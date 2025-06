Fahrelefant in Neuburg ausgeraubt – Unbekannte knacken die Kasse

In Neuburg haben bislang unbekannte Täter zwischen Samstag und Montag die Kasse eines Kinderfahrgeschäfts aufgebrochen und rund 40 Euro Bargeld gestohlen.

Kasse des Fahrelefanten auf dem Neuburger Schrannenplatz aufgebrochen

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg stand der Fahrelefant vor einem Laden in der Schrannenstraße. Die Täter hebelten die Holzkasse des Fahrgeschäfts auf und entnahmen das Geld. Laut Polizei entstand zudem ein Schaden am Elefanten in Höhe von etwa 150 Euro. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)