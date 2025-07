Auto in Neuburg zerkratzt: Polizei bittet um Hinweise

In der Neuburger Bahnhofstraße wurde am 3. Juli ein geparktes Auto beschädigt. Die 41-jährige Fahrzeughalterin stellte ihr Auto zwischen 6.15 und 15 Uhr ab. In diesem Zeitraum zerkratzte laut den Angaben der Polizei ein bislang unbekannter Täter mehrere Scheiben auf der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand.

Auto in Bahnhofstraße beschädigt: Polizei sucht Zeugen der mutwilligen Tat.

Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 750 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)