Unbekannte beschädigen Radlader in Sandgrube

In der Zeit von Freitag bis Dienstag ist in der Sandgrube in Burgheim ein Radlader beschädigt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde die rechte Seitentüre des Radladers mit mehreren Steinen eingeworfen.

Polizei sucht Zeugen der Sachbeschädigung in Burgheim

Die Polizei schätzt den dabei entstandenen Schaden auf rund 400 Euro. Im Radlader wurden mehrere der Steine festgestellt, die von den Beamten sichergestellt wurden. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)