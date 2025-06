Ingolstadt Einbruch in Reihenhaus: Kripo Ingolstadt ermittelt und sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag in ein Reihenhaus in der Ingolstädter Cusanusstraße eingebrochen und haben unter anderem Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Kripo Ingolstadt sucht Zeugen.