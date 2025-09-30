Icon Menü
Unbekannte versuchen erfolglos Verkaufsautomaten in Rennertshofen aufzubrechen

Rennertshofen

700 Euro Schaden: Unbekannte scheitern beim Aufbrechen eines Verkaufsautomat

Bislang Unbekannte haben in Rennertshofen versucht, einen Verkaufsautomaten aufzubrechen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Von Katrin Kretzmann
    Bislang Unbekannte haben versucht, einen Verkaufsautomaten in der Neuburger Straße in Rennertshofen aufzubrechen,.
    Foto: David Inderlied/dpa (Symbolfoto)

    Am Sonntag, 28. September, haben bislang unbekannte Täter gegen 21.20 Uhr versucht, einen Verkaufsautomaten in Rennertshofen aufzubrechen. Wie die Polizei berichtet, handelte es sich um einen Automaten vor einem Getränkeautomaten in der Neuburger Straße. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 700 Euro.

    Unbekannte Täter versuchen Aufbruch eines Verkaufsautomaten in Rennertshofen – 700 Euro Schaden.

    Nachdem es den Tätern nicht gelungen war, den Automaten zu öffnen, wurde auch kein Inhalt entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)

