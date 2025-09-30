700 Euro Schaden: Unbekannte scheitern beim Aufbrechen eines Verkaufsautomat

Am Sonntag, 28. September, haben bislang unbekannte Täter gegen 21.20 Uhr versucht, einen Verkaufsautomaten in Rennertshofen aufzubrechen. Wie die Polizei berichtet, handelte es sich um einen Automaten vor einem Getränkeautomaten in der Neuburger Straße. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 700 Euro.

Unbekannte Täter versuchen Aufbruch eines Verkaufsautomaten in Rennertshofen – 700 Euro Schaden.

Nachdem es den Tätern nicht gelungen war, den Automaten zu öffnen, wurde auch kein Inhalt entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)