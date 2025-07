Unbekannte werfen Grabsteine um

Auf dem Ausstellungsgelände eines Steinmetzbetriebes in der Fauststraße in Ingolstadt wurden zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, zwei Grabsteine aus der Verankerung gerissen und umgeworfen. Einer der beiden Grabsteine fiel dabei noch auf einen dritten Stein. Die Steine lassen sich nur mit einem erheblichen Kraftaufwand aus der Verankerung lösen, sodass vermutlich mehrere Täter am Werk waren, berichtet die Polizei. Durch das Umwerfen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 an die Polizeiinspektion Ingolstadt erbeten. (AZ)

