Unbekannter hinterlässt einen Kratzer in der Autotür

Am Freitag gegen 16 Uhr hat ein Neuburger seinen blauen BMW auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Südpark in Neuburg abgestellt.

Ein Unbekannter hat ein Auto in Neuburg verkratzt

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er einen größeren Kratzer an der Beifahrertür. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort, er hatte auch keinen Hinweiszettel hinterlassen. Eine Meldung bei der Polizei war auch nicht erfolgt. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei Neuburg bittet um Hinweise unter der Nummer 08431/6711-0. (AZ)