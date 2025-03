Glastüre in der Münchener Straße beschädigt

Die Glas-Eingangstüre an einem Anwesen in der Münchener Straße ist am 23. März gegen ca. 23.50 Uhr durch einen bislang Unbekannten beschädigt worden.

Unbekannter beschädigt Eingangstüre in Münchener Straße

Der Spurenlage nach zu urteilen wurde die Beschädigung laut Polizei durch einen Fußtritt verursacht, der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugenhinweise werden unter 08431/67110 erbeten. (AZ)