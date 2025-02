Unbekannter tritt gegen Fahrzeugtür

Mit einem Tritt gegen die Fahrzeugtür hat am Mittwochabend ein Unbekannter am Südpark einen roten BMW beschädigt. Laut Angaben der Polizei war das Fahrzeug dort in der Zeit von 21 Uhr bis 21.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als der Besitzer wieder zu seinem Auto kam, stellte er eine Delle an der linken Fahrertüre fest.

Polizei Neuburg sucht Zeugen des Vorfalls im Südpark

Aus den vorgefundenen Spuren am Fahrzeug schließt die Polizei, dass der Schaden in Höhe von rund 150 Euro mit einem Fußtritt verursacht wurde. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)