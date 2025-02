Schwarzen Opel angefahren und geflüchtet

Ein Unbekannter hat am Donnerstag auf dem Parkplatz einer Firma für Autoreinigungs- und Pflegeprodukte in der Münchener Straße einen schwarzen Opel Signum angefahren und ist geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Angaben der Polizei war das Fahrzeug dort in der Zeit von 6.45 Uhr bis 14.30 Uhr auf dem öffentlichen zugänglichen Parkplatz abgestellt.

Die Polizei Neuburg sucht Zeugen der Unfallflucht in der Münchener Straße

Als der Besitzer um 14.30 Uhr nach Hause fahren wollte, stellte er einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)