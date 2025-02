Unbekannter beschädigt öffentliche Toilette

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag eine öffentliche Toilette am Ottheinrichplatz beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, bohrte der Täter ein Loch in die mit einer Edelstahlplatte verstärkte Trennwand.

An der öffentlichen Toilette am Ottheinrichplatz entstand ein Schaden von 1000 Euro

Zudem wurden die Toilettenwände mit Graffiti verunstaltet. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf rund 1000 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)