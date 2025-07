Unbekannter setzt Fußmatte in einem Mehrfamilienhaus in Brand

In der Nacht auf Samstag hat ein Unbekannter ein Feuer an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in Ingolstadt gelegt. Jetzt ermittelt die Kripo.

Die Brandmeldeanlange in einem Mehrparteienhaus in Ingolstadt hat ausgelöst

Wie die Polizei mitteilt, hatte zwischen 2.30 Uhr und 2.50 Uhr die Brandmeldeanlage des Mehrparteienhauses an der Wredestraße ausgelöst und so die Rettungskräfte alarmiert. Ein Unbekannter hatte eine Fußmatte im ersten Stock in Brand gesetzt und so einen Schaden von rund 2000 Euro an der betroffenen Wohnungseingangstür verursacht.

Durch die Feuerwehr wurde das gesamte Gebäude vorübergehend evakuiert und entlüftet. Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt bereits weitgehend von selbst erloschen. Eine Bewohnerin des Hauses wurde mit dem Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung ambulant versorgt, die Mieter der direkt betroffenen Wohnung blieben unverletzt.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. (AZ)