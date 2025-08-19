Unbekannter bricht in Dönerladen ein

Am Sonntagabend ist in einen Dönerladen in der Grünauer Straße eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei gelangten die Täter gegen 23.30 Uhr über ein Fenster in die Imbissbude. Dort entwendeten die Täter rund 30 Getränkedosen im Wert von rund 100 Euro.

Polizei Neuburg sucht Zeugen für den Einbruch in der Grünauer Straße

Weitere Schäden entstanden bei dem Einbruch laut Polizei nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuburger unter der Telefonnummer 08431/6711-0 zu melden. (AZ)