Öltank illegal entsorgt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein bislang Unbekannter in einem Steinbruch zwischen Kaldorf und Reuth illegal Müll abgelagert. Nach Angaben der Polizei meldete am Montag zunächst das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt das Umweltdelikt. Vor Ort stellten die Beamten eine Vielzahl von Autoreifen, Restmüll und einen großen Öltank fest.

Genaue Schadenshöhe nach Umweltdelikt bei Titting noch unklar

Laut dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt ist davon auszugehen, dass Ölreste bereits in den Boden gesickert und hier Verunreinigungen entstanden sind. Eine Teilabtragung des Bodens ist ebenfalls erforderlich. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht abgeschätzt werden. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei unter der 08421/97700 entgegen.(AZ)