Unbekannter schlägt mit Kinderlaufrad zu – Opfer wehrt sich mit Pfefferspray

Bereits am 17. Mai ist es auf einem Supermarktparkplatz in der Richard-Wagner-Straße in Ingolstadt zu einer kuriosen körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 20-Jähriger von einem bislang Unbekannten völlig unvermittelt mit einem Kinderlaufrad attackiert und auch mit den Fäusten geschlagen. Der 20-Jährige setzte sich mit einem Tierabwehrspray zur Wehr, bevor er zu Boden ging. Die Partnerin des 20-Jährigen schubste den Angreifer, woraufhin auch dieser hinfiel.

Polizei Ingolstadt sucht mit einer Täterbeschreibung nach Zeugen des Vorfalls

Zwei unbeteiligten Passanten gelang es schließlich, die beiden Kontrahenten zu trennen, und der unbekannte Schläger entfernte sich vom Parkplatz. Er war etwa 30 bis 40 Jahre alt, 180 cm groß, kräftig und hatte dunkle Haare. Er trug ein rosafarbenes Laufrad mit sich und war in Begleitung einer Frau mit Kind und Kinderwagen. Zeugen, insbesondere die beiden Männer, die einschritten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 mit der Polizeiinspektion Ingolstadt in Verbindung zu setzen. (AZ)