Unbekannter kettet fremdes Fahrrad an – Die Polizei knackt das Schloss

Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag in Ingolstadt ein fremdes Schloss an einem abgestellten Fahrrad angebracht und dabei Schaden verursacht. Nach Angaben der Polizeiinspektion Ingolstadt hatte der Besitzer sein Rad regulär gesichert, als er wenig später zurückkehrte, war das Hinterrad zusätzlich mit einem fremden Schloss blockiert. Dabei wurden zwei Speichen beschädigt.

Polizei knack fremdes Schloss – Fahrrad wird beschädigt

Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Da der Eigentümer einen Nachweis über das Fahrrad vorlegen konnte, entfernten die Beamten das fremde Schloss vor Ort. Das Rad wurde anschließend an den rechtmäßigen Besitzer übergeben. (AZ)