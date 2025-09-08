Unbekannter kippt ein Öl-Gemisch auf der B16 auf ein fahrendes Auto

Ein bislang unbekannter Täter hat Montagfrüh von einer Brücke bei Burgheim Flüssigkeit auf die B 16 geschüttet und dabei ein Fahrzeug getroffen.

Ein Unbekannter hat eine Flüssigkeit auf der B16 bei Straß auf ein Auto gekippt

Wie die Polizei mitteilt, war ein 54-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen gegen 0.50 Uhr auf der B16 von Burgheim kommend in Richtung Neuburg unterwegs. Auf Höhe der Brücke in Straß-Moos erkannte der 54-Jährige eine Person auf der Brücke. Diese schüttete von oben eine Flüssigkeit auf das Fahrzeug des 54-Jährigen und auf die B 16. Der Autofahrer konnte sein Fahrzeug in der nächsten Haltebucht anhalten. Dabei stellte er fest, dass das Auto komplett mit der Flüssigkeit bedeckt war.

Nach ersten Feststellungen der Polizei handelte es sich um ein Öl-Gemisch. Dieses verursachte auf der Fahrbahn eine erhöhte Rutschgefahr. Durch die Straßenmeisterei wurden Warnschilder aufgestellt und eine Firma mit der Straßenreinigung beauftragt. Am Fahrzeug des 54-Jährigen entstand kein Schaden. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief erfolglos.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)