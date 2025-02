Unbekannter stiehlt Handtasche einer 23-Jährigen

Ein bislang unbekannter Dieb hat am Sonntag gegen 4.30 Uhr die Handtasche einer 23-jährigen Neuburgerin gestohlen. Laut Angaben der Polizei ließ sich die junge Frau an einer Tankstelle in der Ingolstädter Straße abholen, stellte jedoch kurz darauf fest, dass sie ihre Handtasche zurückgelassen hatte. Als sie später zurück zur Tankstelle kam, war die Handtasche bereits verschwunden.

Schon kurze Zeit später nutzt der Dieb die Bankkarte der 23-jährigen Neuburgerin

In der Handtasche befanden sich ihre Geldbörse mit rund 100 Euro Bargeld, Ausweisdokumenten und Debitkarten. Bereits um 6.44 Uhr wurden bereits erste Kontobelastungen festgestellt. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)