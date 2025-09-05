Täter stiehlt Jacke und bucht Geld von Bankkarte ab – Polizei Neuburg ermittelt

Am Donnerstag hat ein bislang Unbekannter eine Jacke samt Inhalt gestohlen – unter anderem eine Bankkarte befand sich in der Jackentasche. Wie die Polizei Neuburg berichtet, hatte ein 56-Jähriger um 13.30 Uhr am Bahnhof in Neuburg sein Fahrrad abgestellt, um mit dem Zug zu vereisen. Seine Jacke hatte er auf dem Fahrrad vergessen. Als er circa eine Stunde später zurückkehrte, musste er feststellen, dass seine Jacke nicht mehr da war.

Neuburg: Jacke samt Bargeld und Bezahlkarte gestohlen– Polizei such nach Hinweisen

Darin befanden sich laut Polizei Dokumente, ungefähr 400 Euro Bargeld und eine Bankkarte. Der unbekannte Täter nutzte die Karte auch noch für einen Einkauf in Höhe von 15 Euro. Die Karte wurde daraufhin gesperrt. Hinweise an die Polizei Neuburg werden unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegengenommen. (AZ)