Neuburg: Dieb stiehlt Autoteile – Kühlergrill und Scheinwerfer abmontiert

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in der Herrenwörthstraße von einem grauen Auto der Kühlergrill samt Scheinwerfer abmontiert und gestohlen worden.

Autoteile gestohlen: Polizei Neuburg sucht nach Hinweisen zu Autoteile-Dieb

Wie die Polizei Neuburg berichtet, war das Fahrzeug dort vor der Wohnung des Eigentümers abgestellt. Als dieser Sonntagvormittag zu seinem Wagen kam, bemerkte er, dass des Kühlergrills und der Scheinwerfer im Gesamtwert von rund 500 Euro fehlten. Der Schaden am beläuft sich auf ebenfalls 500 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)