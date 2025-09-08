Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Unbekannter stiehlt Kühlergrill und Scheinwerfer von Auto in Neuburg

Neuburg

Neuburg: Dieb stiehlt Autoteile – Kühlergrill und Scheinwerfer abmontiert

In der Nacht von Sonntag auf Samstag wird von einem bislang Unbekanntem der Kühlergrill samt Scheinwerfer von einem Auto gestohlen. Die Polizei ermittelt.
    • |
    • |
    • |
    Ein Dieb stiehlt Autoteile in Neuburg – die Polizei ermittelt.
    Ein Dieb stiehlt Autoteile in Neuburg – die Polizei ermittelt. Foto: picture alliance, Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

    In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in der Herrenwörthstraße von einem grauen Auto der Kühlergrill samt Scheinwerfer abmontiert und gestohlen worden.

    Autoteile gestohlen: Polizei Neuburg sucht nach Hinweisen zu Autoteile-Dieb

    Wie die Polizei Neuburg berichtet, war das Fahrzeug dort vor der Wohnung des Eigentümers abgestellt. Als dieser Sonntagvormittag zu seinem Wagen kam, bemerkte er, dass des Kühlergrills und der Scheinwerfer im Gesamtwert von rund 500 Euro fehlten. Der Schaden am beläuft sich auf ebenfalls 500 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden