Unbekannter stiehlt Rucksack mit Lebensmitteln

Ein Unbekannter hat am Montag einen mit Lebensmitteln gefüllten Rucksack gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 29-Jähriger in einem Supermarkt in der Nördlichen Grünauer Straße gegen 18 Uhr einkaufen und stellte seinen Rucksack im Einkaufsbereich ab, weil er zuvor in einem anderen Supermarkt bereits Einkäufe erledigt hatte.

Polizei Neuburg sucht Zeugen des Diebstahls in der Nördlichen Grünauer Straße

Als der Mann mit dem Einkauf fertig war, war der Rucksack von einem unbekannten gestohlen worden. In dem Rucksack befanden sich Lebensmittel im Wert eines zweistelligen Betrages. Zeugenhinweise nimmt die Neuburger Polizei unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)