Zeugen gesucht: Unbekannter füllt Bauschaum in Briefkasten

Ein Briefkasten ist in Neuburg mutwillig zerstört worden, das teilte die Polizei mit. Im Zeitraum vom 18. Juli um 19 Uhr, bis 19. Juli um 8.15 Uhr, wurde bei einer Familie in Neuburg am Kirchenweg der gesamte Briefkasten mit Bauschaum ausgefüllt. Dieser ist dadurch unbrauchbar geworden.

Mutwillige Zerstörung eines Briefkastens in Neuburg - Polizei sucht Zeugen

Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 50 Euro. Bereits am 11. Juli war ein ähnlicher Vorfall an dem Briefkasten. Die Polizei Neuburg bittet um sachdienliche Hinweise in der Angelegenheit unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)