Unbekannter versucht Pkw aufzubrechen

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen 14 Uhr am 24. März und 13.30 Uhr am 25. März versucht, den geparkten Pkw einer 33-jährigen Neuburgerin aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, versuchte der Täter mit einem Werkzeug in das Innere des in der Egerlandstraße geparkten Fahrzeugs zu kommen.

Bei dem Versuch, die Pkw-Türe aufzubrechen, entstand ein Schaden von 250 Euro

Weil der Täter damit scheiterte, wurde nichts aus dem Fahrzeug entwendet. Es entstand bei dem Aufbruchsversuch lediglich ein Schaden von rund 250 Euro. Die Polizei Neuburg sucht Zeugen des Vorfalls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (AZ)